Nach Corona-Pause

Neue Lewa Savanne lockt viele Besucher in den Zoo Zürich

Nach rund drei Monaten öffnete der Zoo Zürich am Samstag wieder seine Tore. Zahlreiche Besucher fanden den Weg, trotz teilweise schlechtem Wetter, auf den Zürichberg.

Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag waren jeweils über 4000 Personen im Zoo.

Der Zoo Zürich ist zufrieden mit der Wiedereröffnung vom Samstag. Das Schutzkonzept funktionierte gut, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst. Die Maximalbelegung wurde am ersten Wochenende nie auch nur annähernd erreicht. Bei durchmischtem Wetter zählte der Zoo am Samstag 4373 Personen und am Sonntag 4745. Es waren nie mehr als rund 2400 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig im Zoo, maximal dürfen es gemäss Schutzkonzept 5800 sein.