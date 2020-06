Nur importierte Masken

Neue Masken-Maschinen vom Bund laufen noch gar nicht

Der Bund hat zwei Produktionsmaschinen für Masken gekauft. Doch sie laufen noch gar nicht. Inzwischen decken Masken aus dem Ausland die Nachfrage ab. Trotzdem kann nicht auf die Schweizer Produktion verzichtet werden.

Diese Maschinen sollen in einer Firma in Flawil FFP2-Masken für das Gesundheitspersonal herstellen.

Um die Versorgung mit Masken in der Schweiz sicherzustellen, haben der Bund und der Kanton Zürich zwei Masken-Maschinen gekauft.

Schutzmasken gehören inzwischen in vielen Bereichen zum Alltag: Coiffeure müssen mit ihnen arbeiten, und im öffentlichen Verkehr werden sie empfohlen. Besonders unentbehrlich sind sie aber für das Gesundheitspersonal. Deshalb haben der Bund und der Kanton Zürich zwei Maschinen bestellt, die FFP2-Masken herstellen.

Die letzte Testphase läuft

Diese sind am 22. April in der Schweiz eingetroffen und wurden inzwischen bei der Firma Flawa Consumer GmbH untergebracht. Bezahlen musste das Unternehmen in Flawil dafür nichts: Der Bund und der Kanton Zürich bezahlten je 800’000 Franken.