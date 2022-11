Ronnagramm: Neue Masseinheiten wurden bestimmt

Das Datenvolumen wächst im Computerzeitalter rasant – und nach Einschätzung der Wissenschaft reichen gewohnte Grössen-Präfixe wie «Milli-» in Milligramm und Milliarden nicht mehr aus. Auf einer alle vier Jahre stattfindenden Generalkonferenz für Mass und Gewicht stimmten am Freitag in Versailles Experten aus 64 Ländern der Schaffung von neuen Grösseneinheiten auf beiden Seiten des Spektrums zu.