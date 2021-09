Impfstoffresistente Variante? - Neue Mutante Mu ist in der Schweiz 

Die aus Südamerika stammende Corona-Variante Mu ist auf dem Vormarsch: In der Schweiz wurden laut dem Bundesamt für Gesundheit BAG bis Freitag bereits 34 Infektionsfälle mit B.1.621 identifiziert. Erst kürzlich hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von der neuen Variante gewarnt: Mu weise Mutationen auf, die auf eine mögliche Resistenz gegen Impfstoffe hindeuten könnte, schreibt die WHO am 1. September in einer Mitteilung .

Verantwortlich für tödlichste Welle Kolumbiens

Mu ist erstmals im Januar 2021 in Kolumbien aufgetreten. Mittlerweile sei sie der vorherrschende Virusstamm im Land und habe für die bisher tödlichste Infektionswelle des Landes gesorgt, so Marcela Mercado von den kolumbianischen Gesundheitsbehörden letzten Donnerstag.

Trotz der Häufigkeit von B.1.621 im südamerikanischen Land erwartet Thomas Steffen, Kantonsarzt von Basel-Stadt, keine Superwelle mit Mu in der Schweiz. Der weltweite Anteil sei mit 0,1 Prozent klein, so Steffen. «Kolumbien hat eine noch tiefe Impfrate, weshalb jede Variante zu grossen Problemen führen kann.»

Variante muss auf Gefährlichkeit geprüft werden

Eine Einschätzung bezüglich Entwicklung der Krankheitslast sei im Moment schwierig «Die Gefährlichkeit lässt sich im Moment nicht abschliessend beurteilen», so Steffen. In den nächsten Monaten und Jahre n werde man immer wieder von neuen Varianten hören, welche erst auf Gefährlichkeit geprüft werden müssen, was Zeit brauche. «Jetzt hilft nur Impfen und sorgfältig und nachhaltig an den Virusmutationen dranbleiben, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können.» Die Beobachtung der Variantenentwicklung von Corona werde in den nächsten Jahren zur Routine werden, so Steffen .