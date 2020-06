Neue Mutation macht Coronavirus noch ansteckender

Einfallstor Nase

Das Coronavirus infiziert zunächst die Nasenschleimhaut und vermehrt sich dort. Erst dann befällt es Rachen und Lunge. Das berichten Forscher der University of North Carolina at Chapel Hill im Fachjournal «Cell». Das Team um Yixuan Hou hatte mithilfe von Gentechnik eine grün fluoreszierende Variante des Virus geschaffen und seinen Weg in den Körper verfolgt. Bei der anschliessenden Untersuchung der verschiedenen Zelltypen in der Nasen-, Rachen- und Bronchialschleimhaut stellten sie ausserdem fest, dass die Dichte an ACE2-Rezeptoren, über die Sars-CoV-2 in den Körper gelangt, entlang der Strecke von den oberen zu den unteren Atemwegen abnimmt. Entsprechend sei die Nase in jedem Fall die wichtigste Eintrittspforte für das Coronavirus.