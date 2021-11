Corona-Virus : Neue Omikron-Variante breitet sich in Europa aus

Nachdem in Südafrika erste Fälle einer neuen Corona-Variante registriert wurden, treten in vielen europäischen Ländern erste Infektionen mit der Omikron-Variante auf.

In Europa häufen sich die Corona-Fälle mit der erstmals in Südafrika entdeckten neuen Virusvariante Omikron und versetzen den Kontinent in Alarmbereitschaft: Nach ersten Fällen in Deutschland, Grossbritannien und Italien wurde die neue Mutante am Samstag auch in Tschechien gemeldet. In Bayern bestätigten die Behörden zwei Fälle. In den Niederlanden wurden 61 von rund 600 Flugpassagieren aus Südafrika positiv auf Corona getestet. Ob die Omikron-Variante darunter ist, sollen die am Sonntag erwarteten Testergebnisse zeigen. Experten vermuten, dass die neue Variante auch bereits in der Schweiz angekommen ist. Nachdem am Samstagmorgen Reisende einer Swiss-Maschine, die in Südafrika gestartet war, nicht getestet wurden, versprach das BAG, alle Personen, die in den letzten 14 Tagen aus Südafrika einreisten, per SMS zu einem Corona-Test aufzufordern.