Vier mögliche Szenarien – Neue Pandemie oder böse Covid-Variante – mit diesen Szenarien plant Berset

Alain Berset rief am Mittwoch das Massnahmenende aus. Vor den Medien zeigte er sich optimistisch, aber nicht euphorisch: «Wir dürfen nach zwei Jahren zuversichtlich in die Zukunft schauen, doch die Unsicherheit bleibt gross», so der Gesundheitsminister. Was diese «Unsicherheit» konkret bedeutet, steht in einem neuen Pandemie-Grundlagenpapier des Bundes. Darin rechnet der Bund im kommenden Herbst mit vier möglichen Szenarien – zwei davon haben es in sich.