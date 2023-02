Rangliste: Riz Casimir ist eines der ekligsten Gerichte der Welt

Das Ranking orientiert sich an Nutzer-Wertungen von mehr als 100’000 registrierten Personen, welche die Gerichte aus aller Welt mit Sternen bewerten können. Zwischen einem und fünf Sterne können an die Speisen vergeben werden. Eine Einschränkung macht der «Tasteatlas» jedoch: Gerichte aus dem eigenen Land können die Userinnen und User nicht bewerten.

Das Gericht sei in den 1950er-Jahren am beliebtesten gewesen, doch sei es auch heute noch in allen Altersklassen unter den beliebtesten Gerichten des Landes, heisst es weiter. Gemäss dem Historiker Roger Sidler handelt es sich um eine Speise, in der sich der zunehmende Wohlstand der Nachkriegsschweiz und das Fernweh der Bevölkerung spiegeln.