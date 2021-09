«No-Vax» : Neue Regeln machen Impfgegner in Italien aggressiv

In Italien gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Die Bewegung der «No Vax» fühlt sich diskriminiert – und schreckt vor Gewalt nicht zurück.

Infektiologe wurde bis nach Hause verfolgt

Innenministerin Luciana Lamorgese kündigte am Dienstagabend an, gewaltsame Proteste oder die Blockade von Schienen würden nicht toleriert. Bei den jüngsten Protesten gegen den Grünen Pass, unter anderem in Rom und Mailand, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Polizei musste eine Journalistin des staatlichen Fernsehens retten, nachdem ein Demonstrant sie an den Haaren gezogen hatte; ein Zeitungsreporter wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen. Minister und Ärzte erhielten Drohungen. Der bekannte Infektiologe Matteo Bassetti zeigte bereits siebzig Personen an, weil sie ihm mit dem Tod gedroht hatten. Ein Mann verfolgte ihn bis zu seiner Haustür in Genua und brüllte immer wieder: «Impf dich doch selbst, du Scheisse. Ich bringe dich um.»

Schulpersonal darf nur noch mit Green-Pass zur Arbeit

Die Regierung hatte sich wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen Anfang August auf weitere Regeln geeinigt. Zunächst führte sie die Green-Pass-Pflicht für Restaurantgäste ein, die in Innenräumen am Tisch sitzen wollen. Weitere Regeln gelten für das im September wieder beginnende Schuljahr. Das Schulpersonal darf nur mit dem Green-Pass zur Arbeit kommen – eine teils umstrittene Regelung. Wer sich nicht impfen lassen kann, bekommt kostenlose Corona-Tests. Ansonsten sind diese in Italien in der Regel kostenpflichtig. Dem Schulpersonal ohne Green Pass kann damit die Kündigung drohen, wenn sie länger als fünf Tage ohne Grund fehlen. An den Universitäten gilt die Nachweispflicht dagegen für Studierende und alle, die dort arbeiten, also Menschen in der Lehre oder Forschung.