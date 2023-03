Queensland: Neue riesige Falltürspinne in Australien entdeckt

Australische Forscher haben eine besonders grosse Art von Falltürspinnen entdeckt, die nur in Queensland vorkommt. Die Weibchen dieser seltenen Art können in freier Wildbahn mehr als 20 Jahre alt werden und werden bis zu fünf Zentimeter lang. Die Männchen werden bis zu drei Zentimeter gross.

Jedoch sei ein Grossteil ihres Lebensraums durch Rodung verloren gegangen, sodass die Art wahrscheinlich vom Aussterben bedroht sei, so die Wissenschaftler. Sogenannte Falltürspinnen bauen «Falltüren» aus Blättern, um Insekten zu erbeuten. Sie sind in der Regel zwischen eineinhalb und drei Zentimeter gross.

Ungefährlich für den Menschen

Bei der neu entdeckten Art, Euoplos dignitas, handelt es sich um eine goldene Falltürspinne, die in den halbtrockenen Wäldern des Brigalow Belt, einer Region in Zentral-Queensland, entdeckt wurde. Sie ist für den Menschen nicht gefährlich, wie die BBC schreibt. Der lateinische Name bedeute «Vielfalt» oder «Grösse» und spiegle die «beeindruckende Grösse und Beschaffenheit» der Spinne wider, so ein Wissenschaftler des Queensland Museums.