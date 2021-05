Dominic Stricker hat es am Mittwoch wieder einmal gezeigt. Starke Bälle, manchmal eine Brise Geduld und mentale Stärke können vieles zum Erfolg beitragen. Nach seinem Zwei-Satz-Sieg gegen Fucsovics steht der Youngster nun im Viertelfinal. Gleich trifft er auf den Federer-Bezwinger Pablo Andujar. Der Spanier konnte Federer an dessen Sandplatz-Debüt nach knapp zwei Jahren in drei Sätzen (6:4/4:6/6:4) besiegen.