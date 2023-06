Streamingstarts Juni 2023: Neue Serie vom «Euphoria»-Macher entfacht Kontroverse

«The Idol»

«Ich wollte eine dunkle, verdrehte Fantasie über die Musikindustrie machen», sagt Abel Tesfaye alias The Weeknd über seine neue Serie, in der er die männliche Hauptrolle spielt und die er mitproduziert hat. Darum gehts in «The Idol»: Nach einer schwierigen Zeit will es Popstar Jocelyn (Lily-Rose Depp) zurück an die Spitze der Charts schaffen. Als sie auf den Nachtclub-Besitzer Tedros (Abel Tesfaye alias The Weeknd) trifft, wird sie Teil von seinem düsteren Geheimnis.