Sexleben: Mehr als die Hälfte der Schweizer ist unzufrieden

Neue Studien zeigen: Die mentale Gesundheit der Schweizer und Schweizerinnen ist angeschlagen, die psychischen Belastungen sind gross. Und es scheint ganz so, als ob sich diese Schieflage auch auf die Stimmung im Bett auswirkt. Darauf deutet die jüngste Sex-Studie des Schweizer Onlineshops Amorana hin. Von 800 befragten Personen gaben 55 Prozent an, nicht zufrieden mit dem Sexleben zu sein – vier Prozent mehr als noch 2022.

Sex Drive sinkt gleichermassen

Dabei macht es nur einen kleinen Unterschied, wenn es um den Unterschied zwischen den Geschlechtern geht: Nur 43 Prozent der Männer sind zufrieden, bei den Frauen sind es mit 46 Prozent minimal mehr. Auch die Libido scheint abzunehmen – auf einer Skala von eins bis zehn schaffte es der eigene Sex Drive in der Schweiz auf 5,87 Punkte. Vor zwei Jahren im 2021 waren es noch 6,89 Punkte.

Offenheit steigt

Während die Lust auf der Strecke zu bleiben scheint, gibt es aber auch gute Nachrichten: Einige Tabus verschwinden, die Offenheit scheint zuzunehmen. Dafür gibt es gleich mehrere Indizien. So wissen etwa 89 Prozent der Bevölkerung mittlerweile, dass die Prostata eine erogene Zone ist, 40 Prozent haben sie auch bereits in ihr Liebesspiel eingebaut. Beim Thema Analsex sieht es ähnlich aus. Nicht nur haben 60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer bereits Erfahrung mit dieser Technik – weitere zehn Prozent sind neugierig, 20 Prozent würden sich gerne mit einem Sextoy an die Erfahrung herantasten.