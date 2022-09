Deutschland : Hat er Praktikantin zu Sex gedrängt?  Neue Vorwürfe gegen Ex-«Bild»-Chef

Reichelt soll die Frau zum Sex gedrängt haben, heisst es in der Anklageschrift.

Nun reichte eine Ex-Mitarbeiterin Reichelts vor einem Gericht in Los Angeles eine Zivilklage gegen den Axel-Springer-Verlag ein.

Eine ehemalige Mitarbeiterin der deutschen Boulevardzeitung «Bild» hat in den USA Zivilklage gegen den Springer-Verlag eingereicht.

Eine ehemalige Mitarbeiterin der Boulevardzeitung «Bild» reichte im August vor einem Gericht in Los Angeles eine Zivilklage gegen das Unternehmen ein, wie aus der Gerichtswebsite hervorgeht. Dort ist auch ein Anhörungstermin im Dezember genannt. Zuerst hatten das Medienmagazin «Medieninsider» und danach die «Zeit» berichtet. Zu den Anklagepunkten zählt unter anderem sexuelle Belästigung . Die Ex-Mitarbeiterin war gemäss der Anklageschrift im Jahr 2015 durch ein Praktikum zur deutschen Boulevardzeitung gestossen. Zwischen ihr und Reichelt soll eine sexuelle Beziehung entstanden sein, die von Reichelt jedoch nach einigen Wochen beendet worden sei. Die Affäre soll allerdings einige Monate später wieder fortgesetzt worden sein. Die Mitarbeiterin hätte Angst gehabt vor einer Kündigung, wenn sie dem Drängen auf Sex nicht nachkommen würde, heisst es weiter in der Anklageschrift.

Innerhalb des Springer-Verlags wurde die Mitarbeiterin immer wieder auf ihre Verbindung zu Reichelt angesprochen. Dabei sei auch die Aussage gefallen, sie hätte ihren Job nur, weil sie mit dem Chefredaktor schlafen würde. Nach diesen Ereignissen habe sie sich in medizinische Behandlung begeben, in der ihr Angstzustände und eine Depression diagnostiziert worden seien.

Neuanfang in den USA nach Affäre

Die Journalistin zog im Oktober 2019 nach San Francisco, um von dort aus für «Bild» zu berichten. Auch hier wurden die Vorwürfe, sie hätte den Job in den USA nur der Affäre wegen bekommen, nicht leiser. Eine Beschwerde ihrerseits bei einer hochrangigen Managerin des Springer-Verlages wurde abgewiesen. Ihr Vertrag war wenig später nicht mehr verlängert worden.

Verlag könnte hohe Schadenersatzforderung erwarten

Ein Sprecher von Axel Springer teilte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur DPA mit: «Wir prüfen die Klage und werden zu gegebenem Zeitpunkt dazu Stellung nehmen.» Gerichte in den USA haben in der Vergangenheit bei ähnlichen Fällen jeweils häufig zugunsten der Frauen entschieden. Sollte dies auch hier der Fall sein, dann dürfte die Klage gegen den Springer-Verlag eine hohe Schadensersatzforderung nach sich ziehen, wie das Portal Meedia.de schreibt.