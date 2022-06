Innovative Plattformen: Neue Social-Media-Apps: Das ist die Konkurrenz von Tiktok, Instagram und Co.

Fotografiere andere, aber nie dich selber auf Poparazzi

Fast analog mit Dispo

Diese Foto-App, die schon als das nächste Instagram gehandelt wurde, gleicht einer Einwegkamera. Dementsprechend stehen den Nutzerinnen und Nutzern nur ganz wenige Handgriffe zur Verfügung: Sie können einzig entscheiden, ob sie mit oder ohne Blitz fotografieren wollen. Die Ergebnisse sind erst am nächsten Morgen ersichtlich und können dann in sogenannten Film Rolls sortiert und geteilt werden. Dispo ist aktuell nur für iOS Geräte verfügbar.

Das Schweizer Original Naoo

Auf Whyzzer die besten Skills teilen

Hochwertige Wissensvermittlung ist die Aufgabe der Hamburger Lern-Plattform Whyzzer . Diese in den Startlöchern stehende Entwicklung möchte eine Social-Media-App mit viel Mehrwert und wenig Trash sein. Creators teilen ihr Fachwissen zu unterschiedlichsten Bereichen, sodass man beispielsweise lernen kann, wie Bäume richtig gepflanzt oder erfolgreich Bewerbungen geschrieben werden. Das Whyzzer-Team prüft die Videos auf Qualitätsstandards und speist sie anschliessend in die Feeds ein. Nutzerinnen und Nutzer können nachvollziehen, was andere gerade lernen oder welche Skills sie an ihre Gemeinschaft weitergeben möchten.