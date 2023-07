Zürich: Neue Spotterplattform am Flughafen verzögert sich wegen Baurekurs

In der Zone West am Flughafen Zürich entstehen aktuell 14 neue Flugzeugstandplätze. Aus diesem Grund verlegt der Flughafen den im Jahr 2017 provisorisch erstellten Spotterplatz «Heligrill». Die Verantwortlichen wollen den Aussichtspunkt für Spotter weiter nördlich – näher am Pistenkreuz – errichten. Der angestammte Heli-Imbissstand soll ebenfalls an den gleichen Ort verschoben werden.