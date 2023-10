Neue SRF-Sendung befasst sich mit dem Leben der Generation Z

Im neuen SRF-Format unterhalten sich drei Hosts über Dilemmas der Jugend und darüber, wie sie sich lösen lassen. Währenddessen rütteln sie an Generationenklischees.

Darum gehts «In Progress» ist ein neues Online-Format von SRF, das sich mit den Träumen und Dilemmas von Menschen in ihren Zwanzigern befasst.

Die drei Hosts Flavio Stucki, Lisa Crescionini und Yannis Zola Maviaki laden eine Gruppe Altersgenossen ein, die Beziehungsprobleme von Betroffenen zu lösen versuchen oder zumindest Rat geben.

Die Hosts erzählen ausserdem, welche Klischees über die Gen Z falsch sind.

Babyboomer und die Generation Z gelten als Gegensätze. Während die 70-Jährigen ihr Leben lang schufteten, schreien die 20-Jährigen schon vor dem ersten Arbeitstag nach Work-Life-Balance, so das Klischee. «Ein Experiment von SRF Einstein hat jedoch gezeigt, dass sich Gen Z und Babyboomer eigentlich sehr ähnlich sind», sagt Flavio Stucki (23). Zusammen mit Lisa Crescionini (29) und Yannis Zola Maviaki (23) moderiert er das neue SRF-Online-Format «In Progress», das den Lebensfragen von Menschen in ihren Zwanzigern auf den Grund geht – und an Klischees rüttelt.

Denn ihr Experiment habe gezeigt, dass sich viele Menschen der Gen Z nach einem Boomer-Lifestyle sehnten. Ehepartner, Kinder, Hund, Einfamilienhaus – das klingt auch für Mittzwanziger nach einem guten Leben. «Aber die meisten in meinem Umfeld macht es traurig, dass sie sich wohl nie Wohneigentum kaufen können werden», erzählt Lisa Crescionini.

Das liege jedoch nicht am mangelnden Einsatzwillen der jüngeren Generation. «Wir wollen sehr wohl arbeiten, jedoch zu Bedingungen, die langfristig nachhaltig sind», sagt Yannis Zola Maviaki. Der Beruf soll seiner Meinung nach nie auf Kosten der mentalen oder physischen Gesundheit gehen und nicht das ganze Leben bestimmen.

In der ersten Folge erzählte ein anonymisierter Mittzwanziger von seinem magersüchtigen Geschwister und erhielt von einer Gruppe einfühlsamer Altersgenossen Tipps zum Umgang damit.

Das SRF-Host-Trio gehört selbst zur Zielgruppe des Formats. Das bedeutet, dass in den Sendungen Gen-Z-ler mit Gen-Z-lern über Gen-Z-ler reden. Es ist ein neuer Versuch, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Mit vielen bisherigen Inhalten erreicht SRF mehrheitlich Menschen an der Schwelle zum Pensionsalter oder darüber.

Für 20 Minuten nehmen die drei Hosts Stellung zu den folgenden Klischees über die Gen Z.

Work-Life-Balance geht über alles

«Die Gen Z lebt mehr nach dem Motto ‹arbeiten, um zu leben› und nicht ‹leben, um zu arbeiten›. Die Gen Z ist aber durchaus bereit, einen Grossteil ihrer Freizeit in ihre Arbeit zu stecken. Die Jobs müssen sie jedoch erfüllen, Sinn stiften oder richtig Geld abwerfen», sagt Lisa Crescionini.

Die Gen Z geht schlechter mit Geld um als die Babyboomer

«Jein. Ja, weil sich einerseits viele junge Menschen verschulden, und nein, weil ich glaube, die Babyboomer würden es uns gleichtun, wenn sie die gleichen Möglichkeiten in ihrer Jugend gehabt hätten. Es war nie so einfach wie jetzt, einen Kredit aufzunehmen oder etwas auf Rechnung zu bezahlen. Kleider, Accessoires, Autos, wir können alles später oder in Raten bezahlen, auch wenn wir uns das Produkt eigentlich nicht leisten können», sagt Yannis Zola Maviaki.

Ausser Social Media und Netflix haben die Jungen keine Hobbys mehr

«Nein, die Gen Z ist aktiv und unterwegs. Oft halt einfach mit Smartphone in der Hand. Ich spüre an mir selbst, dass mir Bildschirmpausen guttun. Meine Kreativität und Energie werden gepusht und das Tempo fährt etwas runter. Deshalb behaupte ich: Es würde uns allen guttun, wenn wir das Handy ab und an für längere Zeit ausschalten», sagt Lisa Crescionini.

