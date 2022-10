Basel: Neue SRF-Serie «Die Beschatter» startet mit Public Viewing

In der neuen SRF-Krimikomödie «Die Beschatter» gründet Ex-Polizist Leo Brand (Roeland Wiesnkekker) aus finanzieller Not eine improvisierte Schule für angehende Detektive. Die verwahrloste Agotha (Meryl Marty) wird in der Story bald zu seiner Lieblingsschülerin.

Ex-Polizist Leo Brand spielt in der neuen SRF-Krimiserie die Hauptfigur und gründet aus finanzieller Not eine improvisierte Schule für angehende Detektive und Detektivinnen. In der Vorschau agieren unterschiedliche Charaktere auf teils tollpatschiger Ermittlungstour. Lösen müssen die angehenden «Beschatter» jedoch echte Fälle. Dabei droht ein «dunkles Geheimnis» von Leos Polizeivergangenheit, ans Tageslicht zu kommen, wie im SRF Medienportal steht. Die Krimikomödie wurde in Basel gedreht.

Zusätzlich blitzen in der Vorschau bekannte Basler Stadtbilder auf, wie die Roche-Türme, die «Rhyfähri» oder der «Lällekönig». «Schnüffelst du auch gerne in fremden Angelegenheiten? Du kombinierst gerne und bist belastbar? Dann bist du da genau richtig», leitet eine Erzählstimme den Trailer ein.

«Die SRF-Serie ist eine Geschichte um Zugehörigkeit, Familie, Misstrauen und Loyalität», schreibt das SRF. Hinter der Krimiserie verstecke sich ein düsterer Thriller, was Regisseur Michael Steiner zum ersten Mal dazu bewegt habe, in einer Serie Regie zu führen.

Plakate in der Stadt zeigen, wo der Krimi gedreht wurde

Die Krimikomödie startet am 30. Oktober mit den ersten zwei Folgen von insgesamt sechs auf SRF 1 um 20.05 Uhr. Wer will, kann den Serienstart auf dem Marktplatz in Basel ab 19.30 Uhr im Public Viewing miterleben. Anwesend werden auch Protagonistinnen und Protagonisten der Krimiserie sein. «In Basel weisen Plakate auf zentrale Drehorte der neuen Krimiserie hin, so etwa auf die Detektiv-Akademie im Lysbüchel-Areal, auf den ‹Bosporus›-Imbiss unterhalb des Heuwaage-Viadukts, den Zoo Basel oder das Kunstmuseum Basel», heisst es in einer Mitteilung des Kantons.