Gewerkschaft «Verdi»: Neue Streiks in Deutschland könnten auch den Schweizer Flugverkehr treffen

Der Flughafen Frankfurt hat bereits angekündigt, den Passagierbetrieb am Montag komplett einzustellen.

Insgesamt sollen sich 180’000 Angestellte im öffentlichen Verkehr am Streik beteiligen.

Ein gross angelegter Streik der deutschen «Verdi»-Gewerkschaften dürfte auch die Schweiz am Rande treffen.

Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst und bei der Bahn drohen am Montag die umfangreichsten Streiks seit vielen Jahren . Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) riefen die Beschäftigten des Verkehrsgewerbes und wichtiger Infrastrukturbereiche Deutschlands «in einen ganztägigen Arbeitskampf». Es ist mit massiven Beeinträchtigungen im Fern- und Nahverkehr mit Bus und Bahn, an Flughäfen sowie im Schiffs- und auch im Strassenverkehr zu rechnen.

Tarifverhandlungen bereits in der dritten Runde

Verdi geht am Montag in die dritte Runde der Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent und monatlich mindestens 500 Euro mehr Gehalt. Das Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde sei völlig unzureichend gewesen , sagte Verdi-Chef Frank Werneke.

Vor Beginn der Verhandlungsrunde wolle Verdi deshalb deutlich machen, «dass unsere Forderungen eine breite Unterstützung in den Belegschaften haben». Das werde sich am Montag zeigen. Bundesweit 120’000 Beschäftigte seien für ab Mitternacht in der Nacht zum Montag zum Streik aufgerufen.