Neandertal-Gen für schwere Covid19--Verläufe verantwortlich

Die Studie sollte die Ursachen für die hohe Anzahl von Covid-19-Fällen und Todesopfern in Bergamo und der Val Seriana während der ersten Pandemiewelle 2020 untersuchen.

Drei von sechs Genen, die in einer Studie mit schweren Corona-Verläufen in Verbindung gebracht wurden, sind 50’000 Jahre alt und stammen somit vom Neandertaler ab.

Drei der sechs Gene, die mit einem höheren Corona-Risiko in Verbindung gebracht wurden, stammen ursprünglich vom Neandertaler.

In einer Studie wurde untersucht, warum es in Bergamo und Val Seriana zu besonders vielen schweren Corona-Fällen gekommen ist.

Eine Studie des Instituts Mario Negri hat neue Erkenntnisse zur hohen Anzahl von Covid-19-Fällen und Todesopfern in Bergamo und der Val Seriana in Italien während der ersten Pandemiewelle 2020 ans Licht gebracht. Bisher wurde dieses Phänomen auf verspätete Massnahmen und Unterschätzung der Pandemie zurückgeführt. Die Studie mit 9773 Teilnehmern aus der Region legt jedoch nahe, dass Neandertaler-Gene einen erheblichen Einfluss auf die Verbreitung und Schwere der Krankheit hatten, wie «Südtirol News» schreibt.

Gen schützte Neandertaler vor Infektionen

Forscher entdeckten, dass Gene, die von Neandertalern stammen und über Generationen hinweg vererbt wurden, die Verbreitung von Covid-19 in dieser Region begünstigten. Besonders bemerkenswert ist, dass drei von sechs Genen, die mit einem erhöhten Krankheits- und Sterberisiko in Verbindung stehen, vom Vindija-Genom abstammen, das 50’000 Jahre alt ist und in Kroatien gefunden wurde. Dieses Gen schützte einst die Neandertaler vor Infektionen, führt aber heute zu einer überschiessenden Immunreaktion und schwereren Krankheitsverläufen. Insgesamt könnte die genetische Veranlagung durch Neandertaler-Gene weltweit etwa eine Million Todesfälle verursacht haben.