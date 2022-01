Teure Einzelfahrten : Neue Studie räumt mit dem Mythos vom teuren Schweizer ÖV auf

Laut einem Vergleich der Tarife in europäischen Ländern ist eine ÖV-Fahrt zwischen zwei Städten für einen Erwachsenen in der Schweiz am zweitgünstigsten – nur in Österreich ist es günstiger.