Frosch-Weibchen stellen sich tot, wenn sie sich nicht paaren wollen

Grösse spielt keine Rolle

Die Frösche hätten eine «explosive Brutsaison», eine kurze Saison also, in der die Männchen heftig um die Weibchen konkurrierten, was zu Rangeleien und Kämpfen führe. In diesem Chaos bestehe die Gefahr, dass weibliche Frösche in «Paarungsbällen» gefangen würden, in denen mehrere Männchen um ihre Aufmerksamkeit buhlten, was zu ihrem Tod führen könne, so Dittrich weiter.



Dittrichs Forschung begann damit, dass sie herausfinden wollte, ob männliche Frösche Weibchen mit grösseren Körpern wählen, weil grössere weibliche Körper dazu neigen, mehr Eier zu haben und somit mehr Nachkommen zu produzieren. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass die Männchen die Weibchen nicht nach der Körpergrösse auswählten, sondern sich für alle Weibchen zu interessieren schienen, so Dittrich. Die Forscherinnen und Forscher beobachteten auch, dass die Weibchen den Männchen aus dem Weg gingen – ein Verhalten, das bei dieser Art nicht zu erwarten gewesen sei, da explosive Brüter in der Regel nur einen kurzen Zeitraum für die Paarungszeit hätten, so Dittrich.