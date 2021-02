Deutlich tiefere Infektionszahlen im Gastgewerbe

Beck weist zudem darauf hin, dass das Resultat davon abhängt, wie wahrheitsgetreu die Fragebögen ausgefüllt wurden – zumal die Restaurants ein Interesse daran haben, dass sie schnell öffnen können. Dennoch geht er von einer hohen Ehrlichkeit aus, wie er auf Anfrage sagt. Wenn die Antworten unehrlich tief wären, dann wären sie durchs Band einfach zu tief, so Beck. «Es fällt nun aber auf, dass die Antworten gewisse Muster aufweisen, die in den verschiedenen Fragebögen der einzelnen Kantone sehr ähnlich ausfallen. Das war nicht zu erwarten und das spricht dafür, dass die Antworten recht zuverlässig sein dürften.»

Gesundheitsökonom Volker Beck befragte im Auftrag der Arbeitsgruppe Gastgewerbe Luzern Restaurants und Gastro-Ketten vorwiegend aus der Deutschschweiz. Er wollte wissen, wie viele der Mitarbeitenden zwischen Mitte September bis Mitte Dezember positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Um die Ergebnisse von fast 2691 Mitarbeitenden repräsentativ zu machen, unterteilte er sie nach Geschlecht, Alter und Region, und verglich sie mit denen des BAG für die Gesamtbevölkerung im gleichen Zeitraum. Dabei stellte er eine deutlich jüngere Altersverteilung als bei der Schweizer Bevölkerung fest. So ist die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen mit einem Anteil von 36 Prozent die grösste unter den Umfrageteilnehmern. Nur 6 Personen waren älter als 70 Jahre.

Sicherheit für Kunden fraglich

Der Infektiologe Christian Garzoni hat ähnliche Erfahrungen gemacht. «Auch die Angestellten in Kliniken sind exponiert und stecken sich trotzdem selten an, weil sie sich gut schützen», sagt er zu 20 Minuten.

Allerdings sei der Schutz für die Mitarbeiter nicht gleichbedeutend mit dem Schutz der Kunden. «Wenn ich mich mit Freunden im Restaurant treffe und einer steckt mich beim Essen am gleichen Tisch an, dann nützt es mir nichts, wenn das Service-Personal eine Schutzmaske trägt», so Garzoni.