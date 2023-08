Pizza auf Rezept? Das ist weniger abwegig als du denkst

Das ist Rheuma

Die rheumatoide Arthritis (RA) ist eine entzündliche Gelenkerkrankung, die zu chronischen Schmerzen und Schwellungen führt. Die ersten Anzeichen der rheumatoiden Arthritis sind warme, geschwollene oder gerötete Gelenke. Typischerweise sind die Gelenke symmetrisch betroffen, also beispielsweise beide Daumen. Besonders häufig beginnt die Krankheit in den Grundgelenken der Finger und Zehen, die nachts schmerzen und sich morgens über eine Stunde lang steif anfühlen. Später können auch andere Gelenke, Sehnenscheiden und Schleimbeutel beeinträchtigt sein. In der Schweiz sind ungefähr 85’000 Menschen betroffen, Frauen dreimal so häufig wie Männer. Auch Nikotin-Konsumentinnen und -Konsumenten haben ein erhöhtes Risiko. Die Ursachen für Rheuma sind bis heute nicht geklärt.