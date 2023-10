Studie zeigt, dass Kaffee Einfluss auf den Gewicht hat

Für einen guten Start in den Morgen zuerst eine Tasse Kaffee trinken, das ist für viele ein Ritual. Das könnte dir zugutekommen, wenn du abnehmen möchtest – vorausgesetzt, du trinkst deinen Kaffee richtig. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, welche Anfang Oktober in der Gesundheitszeitschrift «The American Journal of Clinical Nutrition» erschienen ist.