Instagram und Co. – Neue Studie zeigt auf, wo es die meisten Selfie-Toten gibt

Am meisten sterben Menschen bei Fotos und Videos in luftigen Höhen.

Eine Studie zeigt, welche Selfies am gefährlichsten sind und warum sich Menschen freiwillig in Gefahr begeben.

Sie hängen nur an den Händen von Klippen vor einer atemberaubenden Kulisse oder laufen rückwärts auf eine Schlucht zu. Immer öfter kommt es bei Influencern und Touristen zu tödlichen Unfällen. Die spanische Nonprofit-Organisation Fundación iO untersuchte das Thema und hat nun eine eine Studie dazu veröffentlicht. Diese zeigt auf, wo, wie und wie oft jemand wegen eines Selfies sein Leben lässt.

In den letzten dreizehn Jahren sind laut der Studie 379 Personen weltweit während der Jagd nach dem perfekten Foto gestorben. Allein zwischen Januar 2021 und Juli seien 31 Personen ums Leben gekommen. Das ist durchschnittlich eine Person pro Woche sagt der Präsident der Stiftung, Manuel Linares Rufo, zur spanischen Zeitung «El Pais» . Haiangriffe – zum Vergleich – endeten 2020 gerade mal vier tödlich.

Gemäss der Studie starben 216 der Verunfallten beim Sturz von Dächern, Balkonen, Bergspitzen und Wasserfällen, wie Sophia Cheung (32). Sie starb, als sie bei einem Wasserfall ausrutschte und stürzte. Dahinter mit absteigendem Risikofaktor: Verkehrsmittel, Fotos im Wasser, alles was mit Waffen, Kabeln und Leitungen zu tun hat und auf dem letzten Platz – Selfies mit wilden Tieren.

Die meisten Unfälle dieser Art passieren in Indien, gefolgt von den USA und Russland. Auch an Sehenswürdigkeiten wie den Niagarafällen oder dem Grand Canyon lassen sich Touristen und Einheimische zu waghalsigen und eben lebensgefährlichen Aktionen hinreissen. Bei den Opfern sind es zwei Drittel Einheimische und rund ein Drittel Touristen. Rund 41 Prozent der Verunglückten sind noch keine 20 Jahre alt. Die Studie zeigt auch, dass rund 50 Prozent mehr Männer als Frauen zu Tode kommen.

Meiste Tote in Indien

Um solche Todesfälle zu vermeiden, führen immer mehr Länder Präventionsmassnahmen zur Selfie-Unfall-Verhütung, ein. Im Benidorm in Spanien patrouilliere die Polizei jetzt schon regelmässig und schreite ein, wenn sich jemand in eine halsbrecherische Foto-Pose begebe. In Indien, dem Land mit den meisten Selfie-Toten, hätten die Behörden schon ganze Zonen für «Selfie-frei» erklärt.