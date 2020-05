Trotz positiver Tests

Neue Studien zeigen, ab wann Corona-Kranke nicht mehr ansteckend sind

Beim Vergleich verschiedener Studien haben Forscher in Singapur herausgefunden, dass Corona-Patienten trotz positiver Tests ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ansteckend sind.

Die Tests zeigen zwar noch virale Bestandteile an – diese seien jedoch nicht mehr ansteckend.

Die Ansteckungsgefahr ist laut den Forschern in den ersten Tagen nach dem Erscheinen der Symptome am grössten und nimmt innerhalb der ersten Wochen stark ab.

Forscher des Nationalen Zentrums für Infektionskrankheiten und der Akademie für Medizin in Singapur haben anhand verschiedener Studien feststellen können, dass Corona-Infizierte trotz positiver Tests ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ansteckend sind.

Studien aus Hongkong und Taiwan stützen diese These. Auch hier fand man heraus, dass die Ansteckungsgefahr in den ersten Tagen nach Erscheinen der Krankheitssymptome am grössten ist und innerhalb der ersten Wochen stark abnimmt.