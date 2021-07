Seit 1915 verschollen - Neue Suche nach Schiff von legendärem Polarforscher

Am 5. Dezember 1914 legten Ernest Shackleton und seine Mannschaft an Bord der Endurance in Südgeorgien ab. Das Ziel der sogenannten Imperial Trans-Antarctic Expedition: Die erste Durchquerung der Antarktis auf dem Landweg. (Im Bild: Die Endurance verlässt am 1. August 1914 die Millwall Docks in London)

Shackleton war vor gut 100 Jahren aufgebrochen, um mit seinem Team erstmals die Antarktis zu durchqueren. Sehr weit kam er allerdings nicht. Sein robustes Holzschiff wurde vom Eis eingeschlossen, langsam zerdrückt und musste am 27. Oktober 1915 schliesslich aufgegeben werden. Was folgte, war ein monatelanger Kampf gegen die Bedingungen in einer der unwirtlichsten Regionen der Welt, den wie durch ein Wunder alle 28 Besatzungsmitglieder überlebt haben (siehe Bildstrecke).

Reise im Eisbrecher

Was hat Shackleton zurückgelassen?

Klimaerwärmung hilft

Mensun Bound, der Forschungsdirektor der Endurance 22 genannten Expedition, erklärte in einer Mitteilung , dass der Versuch, das Wrack zu finden, obwohl man es lange für unmöglich hielt, eine ausserordentlich aufregende Vorstellung sei. «Aufgrund der Rauheit der antarktischen Umwelt gibt es keine Erfolgsgarantie, aber wir bleiben inspiriert von den Polarforschern und starten Endurance 22 mit grossen Hoffnungen.» Mit der bestmöglichen Technologie und einem Weltklasse-Team hoffe und bete man, dass man einen Meilenstein der Polargeschichte erreichen könne, so Bound.

Insgesamt wird die Besatzung der Agulhas II 50 Personen umfassen, darunter auch Spezialisten des US-Unternehmens Ocean Infinite, die die Sabertooth-Roboter bedienen werden. Auch an der Expedition teilnehmen wird Richard Garriott, der erste Mensch, der sowohl im All, an beiden Polen und am tiefsten Punkt des Ozeans war. «Endurance 22 ist zweifelsohne eine der bedeutendsten Expeditionen, die in letzter Zeit unternommen worden ist», so Garriott.