Grosse Nachfrage erwartet

Demnach soll die neue Suchmaschinen-Technologie, die Tailcat genannt wird, weder IP-Adressen noch personalisierte Informationen sammeln. Brendan Eich, ehemaliger Mozilla-CEO und Mitgründer von Brave, erklärt gegenüber techcrunch.com : «Brave wird die erste private Browser- und Suchmaschinen-Alternative zu den grossen Tech-Unternehmen liefern. So vermeiden wir deren algorithmische Vorurteile und gezielte Zensur in der Anzeige der Suchresultate.»

Laut Eich ist dies genau das, was die Menschen heutzutage wollen. Allein in den letzten Monaten sei die monatliche Nutzerzahl des Brave-Browsers von 11 Millionen auf mehr als 26 Millionen Userinnen und User angestiegen. Das sei ein Zeichen der Zeit, das sich auch im Whatsapp-Exodus und dem Anstieg an Signal-Nutzern widerspiegle. «Wir erwarten im Jahr 2021 eine noch grössere Nachfrage, da immer mehr Menschen das Verlangen nach mehr Privatsphäre verspüren», so Eich.