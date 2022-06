Elon Musk : Neue Tesla-Werke in Brandenburg und Texas verlieren Milliarden

Elon Musk, Konzernchef von Tesla, bezeichnete die beiden Standorte unlängst als «gigantische Geldverbrennungsöfen».

Hohe Anlaufkosten in Deutschland: Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. (Archivbild)

Teslas neue Elektroauto-Fabriken in Grünheide bei Berlin und Austin im US-Bundesstaat Texas verlieren nach Angaben von Konzernchef Elon Musk derzeit «Milliarden an Dollar».

Musk bezeichnete die Standorte in einem am Mittwoch veröffentlichten Video-Interview als «gigantische Geldverbrennungsöfen». In dem Gespräch mit dem Fanclub Tesla Owners of Silicon Valley nannte er die beiden vergangenen Jahre mit Blick auf die Lieferkettenprobleme der Autoindustrie einen «absoluten Alptraum». Der Tesla-Chef warnte: «Wir haben es noch nicht hinter uns».