Neue Tiktok-Regeln: Tiktokerin Ramona – «Diese Dickpics sind nur grusig» 

«Alleine diese Woche habe ich ungefragt drei Dickpics auf Tiktok erhalten und nein, ich finde das nicht geil.» So meldet sich die Schweizer Content Creatorin Ramona Brüniger auf Tiktok bei ihren Followern. Seit einigen Wochen kämpft sie auf Tiktok mit widerlichen Nachrichten: «Hier habe ich wirklich nicht mit einem Dickpic gerechnet. Ich war total erstaunt, als ich sah, dass mir jemand Fremdes ein Video zugesandt hat. Umso schockierter war ich natürlich über das Video selbst», so die 24-Jährige. Im Video war ein nackter Penis zu sehen, ein sogenanntes «Dickpic» . Neu kann man auf Tiktok auch Personen schreiben, denen man nicht explizit folgt.

«Es ist einfach nur ‹grusig› und von solchen Bildern fühle ich mich belästigt. Niemand möchte solche Bilder sehen», erzählt Ramona weiter. Laut ihr können Userinnen und User mit dieser neuen Tiktok-Funktion Fotos versenden, weshalb die Männer ungefragt Videos und GIFs von ihren Gliedern erstellen und verschicken. Für die Moderatorin ist das eine Unverschämtheit. «Das Zielpublikum auf Tiktok ist jung. Solche Bilder könnten 13-jährige Mädchen sehen», sagt die Bündnerin beunruhigt. In letzter Zeit habe die Tiktokerin ebenfalls das Gefühl, dass sich der Sexismus auf Tiktok verstärke. Ramona hat die Profile gemeldet und sofort blockiert. Die Funktion, dass ihr fremde User schreiben können, hat sie ausgestellt: «Das rate ich auch allen meinen Followern, so können sie sich besser schützen.»

Sind «Dickpics» ein Zeichen von Macht?

Warum aber versenden Männer ungefragte «Dickpics»? Für die Sexologin Caroline Fux könne es mehrere Gründe geben: «Manche Männer sind ganz einfach stolz auf ihren Penis und möchten ihn zeigen. Überraschend viele denken, dass sie damit auf Begeisterung stossen und sich so eine weitere sexuelle Interaktion ergibt. Wieder andere sind bewusst auf eine Belästigung aus und wollen einfach schockieren.»



Auch kann laut der Psychologin dieses Verhalten ein Zeichen von Machtausübung sein. «Mann will Potenz zeigen und etwas auslösen. Diese Idee, dass eine Frau darauf abfährt, wenn man ihr einen Penis ins Gesicht streckt, wird auch in Pornos kultiviert», so Fux weiter. Und: «Überraschend viele Männer denken, dass die weibliche Allgemeinheit ähnlich begeistert ist vom Penis, wie sie selbst. Das ist aber in der Regel ein Trugschluss.» Fux sagt weiter, die Anonymität des Internets mache viele nicht nur mutiger, sondern leider auch distanzlos und übergriffiger.