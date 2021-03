Online-Gipfel : Neue Töne im Verhältnis zwischen den USA und Mexiko

US-Präsident Joe Biden versicherte seinem mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador in einem Online-Gipfel, das Nachbarland als Partner auf Augenhöhe zu betrachten.

Neue Töne im Verhältnis zwischen den USA und Mexiko: In einem Online-Gipfel hat US-Präsident Joe Biden seinem mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador versichert, das Nachbarland als Partner auf Augenhöhe zu betrachten. «Die Vereinigten Staaten und Mexiko sind stärker, wenn wir zusammenstehen», sagte Biden zu Beginn der Videoschalte am Montag. Die Länder seien zuletzt «keine perfekten Nachbarn» gewesen.

Kooperation vereinbart

Im Zentrum des virtuellen Treffens standen die Migrationspolitik, die Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie Handelsfragen. Biden und López Obrador vereinbarten eine Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit im Süden Mexikos und in Mittelamerika. Auch wollten beide Seiten in der Pandemie-Bekämpfung sowie im Kampf gegen den Klimawandel enger zusammenarbeiten, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung.