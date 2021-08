Backward Tracing - Neue Tracing-Methode bringt mehr Fälle mit Nachtleben in Verbindung

Bei der neuen Methode soll in einem Gespräch mit der positiv getesteten Person zwei Wochen zurückgegangen und alle relevanten Anlässe innert dieser Zeit erfasst werden.

Die vielen Ansteckungen mit dem Coronavirus in diversen Basler Clubs in den vergangenen Wochen wurden erst dank einer neuen Methode von Contact Tracing ermittelt.

Das Basler Gesundheitsdepartement testet eine neue Variante für das Ermitteln möglicher Ansteckungsquellen, das sogenannte Backward Tracing. Dies machte der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen am Donnerstag auf Twitter bekannt. Die vielen Ansteckungen im Basler Nachtleben in den vergangenen Wochen sind auf diesen Systemwechsel zurückzuführen. «Das aktuelle Infektionsgeschehen in diversen Clubs konnte dank dem Backward Tracing erst identifiziert werden», bestätigt der stellvertretende Kantonsarzt Simon Fuchs auf Anfrage.