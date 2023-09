Neue Untersuchung: Über 1000 Missbrauchsfälle im Umfeld der Kirche aufgedeckt

Von problematischen Grenzüberschreitungen bis hin zu schwersten, systematischen Missbräuchen: Eine neue Untersuchung der Uni Zürich (siehe unten) bringt ein breites Spektrum an Missbrauchsfällen durch Angehörige der katholischen Kirche in der Schweiz zutage. Das sind die wichtigsten Zahlen und Fakten:

• Insgesamt wurden 1002 Fälle, 510 Beschuldigte und 921 Betroffene identifiziert. • 56 Prozent der Opfer war männlich. • 39 Prozent der Opfer war weiblich. • Bei fünf Prozent liess sich das Geschlecht nicht eindeutig feststellen. • In 74 Prozent der Fälle waren die Opfer minderjährig. • In 14 Prozent der Fälle waren die Opfer erwachsen. • In zwölf Prozent der Fälle war das Alter nicht eindeutig feststellbar. • Die Beschuldigten waren bis auf wenige Ausnahmen Männer.

Die Pastoral, also der Bereich der Seelsorge



Bildungs- und Fürsorgebereich

Ungefähr 30 Prozent der Missbrauchsfälle wurde in katholischen Heimen, Schulen, Internaten und ähnlichen Anstalten verübt.

Orden und ähnliche Gemeinschaften

Knapp zwei Prozent der ausgewerteten Fälle wurden in Orden und ähnlichen Gemeinschaften sowie in neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen verübt. In diesem Bereich gestaltete sich die Quellensuche laut den Forscherinnen besonders schwierig.