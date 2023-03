Velovorzugsroute: Petition soll alte Verkehrsführung im Zürcher Kreis 4 zurückbringen.

Bei der Kreuzung von der Bullingerstrasse und der Hardstrasse kann der Autoverkehr von Westen aus der Bullingerstrasse nur noch links in Richtung Hardbrücke abbiegen. «Der Schleichweg über den Bullingerplatz kann so nicht mehr genutzt werden», schreibt die Stadt bei einer detaillierten Information über die Velovorzugsroute Altstetten – Kreis 4.

Anwohnende sind darüber wütend und wollen dank einer Petition die alte Verkehrsführung zurückbringen. In der Petition schreibt der Verfasser: «Diese Situation führt zu unnötigen Staus und langen Wartezeiten. Das ist nicht nur für die Autofahrende, sondern auch für den gesamten Verkehr in der Umgebung zu einem Problem geworden.» Der Petitionär bittet um eine Änderung der Verkehrsregelung an dieser Kreuzung.