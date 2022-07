Uvalde, Texas : Neue Videoaufnahmen zeigen Polizei-Versagen bei Schulmassaker

Sieben Wochen nach dem Schulmassaker in der texanischen Kleinstadt Uvalde mit 21 Todesopfern sind neue Videoaufnahmen von dem Blutbad öffentlich geworden. Sie werfen ein schlechtes Licht auf die örtliche Polizei.

Die Polizei wartet vor dem Klassenzimmer, in dem der Attentäter Schülerinnen und Schüler erschiesst.

Sieben Wochen nach dem Schulmassaker in der texanischen Kleinstadt Uvalde mit 21 Todesopfern sind neue Videoaufnahmen von dem Blutbad öffentlich geworden. Am Dienstag von der Zeitung «Austin American-Statesman» und dem Lokalsender KVUE veröffentlichte Bilder einer Überwachungskamera zeigen unter anderem, dass Polizisten sich eine Stunde und 14 Minuten lang im Schulflur aufhielten, bevor sie den 18-jährigen Angreifer in einem Klassenzimmer erschossen.