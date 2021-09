Neue Vorwürfe drängen Luke Mockrige ins vorläufige Karriere-Aus

Mehrere Frauen sollen demnach von negativen Erfahrungen mit Luke berichtet haben. So soll er etwa eine Frau zu einem Kuss gedrängt und einem anderen Fan an die Pobacken gegriffen haben. Die Frauen beschreiben Luke laut dem Magazin als «penetrant», «aggressiv» und «rücksichtslos» – als jemanden, der kein «Nein» akzeptiere.

Der Moderator und Comedian Luke Mockridge (32) hat am Samstagabend sein vorläufiges Karriere-Aus bekanntgegeben. Dies, nachdem der «Spiegel» am Freitag eine ausführliche Recherche über den 32-Jährigen veröffentlicht hat, worin schwere Vorwürfe gegen ihn laut werden.

Jetzt werden erneut Vorwürfe gegen Luke Mockridge (32) laut: Der zuvor beliebte und angesehene Comedian ist bereits im August mit einem Vergewaltigungsvorwurf seiner Ex-Freundin konfrontiert worden. Er habe sie in einer Nacht während ihrer Beziehung zum Sex gedrängt und gegen ihren Willen mit ihr schlafen wollen. Damals äusserte sich der Comedian in einem langen Statement-Video zu den Vorwürfen und betonte seine Unschuld. Zeitgleich kündigte er allerdings eine Fernseh-Pause bis Ende Jahr an.

Weitere Frauen packen aus

So soll er versucht haben, eine Frau in einem Klub trotz mehrfacher Zurückweisung zu einem Kuss zu drängen. In einem anderen Fall soll er einem Fan beim Selfieschiessen ungefragt in die Pobacken gekniffen und sich anschliessend darüber lustig gemacht haben. Zudem berichtet eine ehemalige Partnerin von Luke, die zwei Jahre mit ihm zusammen gewesen sei, über die «toxische Beziehung». Er sei im Bett häufig «hartnäckig» gewesen und habe «kein Nein akzeptiert», zitiert das Magazin die Ex-Freundin. Ihre Erzählungen decken sich stark mit den Schilderungen von Lukes letzter Ex-Freundin, die ihn wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt hatte.