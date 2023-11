Britische Königsfamilie: Kritik an Prinz William: Er ist ein «machthungriger Thronfolger»

Am 28. November erscheint das Buch «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival». Verfasst wurde es vom langjährigen Königsjournalisten Omid Scobie, welcher nun erste Einblicke in sein neustes Werk gewährt. Das Buch sei «eine eindringliche Untersuchung des gegenwärtigen Zustands der britischen Monarchie». Der enge Vertraute des Dukes und der Duchess of Sussex nimmt kein Blatt vor den Mund.