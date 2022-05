Britische Männer klagen Hollywood-Star an : Neue Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen Kevin Spacey (62)

Neue Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und Übergriffen gegen US-Schauspieler Kevin Spacey: Auch in Grossbritannien sollen mehrere Männer Opfer des Oscar-Preisträgers geworden sein.

Die britische Staatsanwaltschaft hat gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey Anklage wegen sexueller Nötigung von drei Männern in vier Fällen erhoben. Ausserdem werde ihm vorgeworfen, eine Person ohne deren Zustimmung zu sexuellen Handlungen gebracht zu haben, erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die mutmasslichen Vorfälle sollen sich in London zwischen März 2005 und August 2008 sowie im Westen Englands im April 2013 zugetragen haben. In einem der Fälle werde Spacey angeklagt, eine Person zu «penetrierenden sexuellen Aktivitäten» genötigt zu haben, hiess es weiter. Dazu soll es 2008 gekommen sein.