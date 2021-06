Fehlanzeige - Neue Wetter-App verärgert Windows-Nutzerinnen und -Nutzer

Dieses ist aber äusserst verpixelt und wird mancherorts in der falschen Sprache angezeigt.

Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft ein neues Update freigeschaltet. Dabei wurde der Taskbar ein neues Widget hinzugefügt, das über News und das Wetter informieren soll. So wird Nutzerinnen und Nutzern neu direkt angezeigt, welche Temperatur draussen ist und ob es regnet oder die Sonne scheint. Auch ein kleines Icon, das Sonne, Wolken oder Regen anzeigt, ist neu auf der Taskleiste zu finden. Fährt man mit der Maus über diese Anzeige, öffnet sich ein Fenster, das aktuelle News und die Strassenverkehrslage anzeigt.

Sprache falsch

Der Anzeigefehler ist bei Microsoft laut Golem.de bekannt. So habe man eigentlich geplant, den Bug bereits in der Probeversion vom April zu beheben. Dies ist aber offensichtlich nicht gelungen, denn Nutzerinnen und Nutzer beklagen sich nach wie vor über die verpixelte Anzeige.

Damit aber nicht genug. Ebenfalls für Unmut sorgt die Tatsache, dass die Wetter-App in manchen Fällen äusserst ungenaue Angaben macht. So berichtet ein Windows-Latest-Redakteur, dass vor seinem Fenster die Sonne scheine, sein Computer aber Wolken anzeige. Ausserdem scheinen sich Probleme mit der Sprache zu ergeben. Denn ein Windows-Latest-User erzählt davon, dass er in Finnland lebe, sein Computer aber auf Englisch eingestellt sei.