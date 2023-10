Neuenburg: Filmdreh löst Polizeieinsatz aus – vier Personen verhaftet

Am vergangenen Samstag erhielt die Neuenburger Polizei einen Hinweis über einen bewaffneten Mann an der Rue de Sainte-Hélène.

Dieses Missgeschick werden José, Julian, Davide, Dylan, Eva und Dan wohl nicht so schnell vergessen: Die Gruppe drehte am Samstag gegen Mittag in einer Strasse in Neuenburg einen Kurzfilm für das «48 Hour Film Project Genève». Bei der Veranstaltung haben die Teilnehmenden zwei Tage Zeit, um einen Film zu drehen. In dem von den Filmemachern erdachten Szenario sollten die Schauspielerinnen und Schauspieler einen Raubüberfall spielen und waren dafür auch mit einer Schusswaffenattrappe «bewaffnet».