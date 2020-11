Nächster Teil-Lockdown : Neuenburg schliesst Restaurants, Bars und Kinos

Auch Neuenburg beschliesst schärfere Massnahmen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die neuen Regeln treffen auch kulturelle Einrichtungen.

Sie bleiben bis am 22. November in Kraft.

Diese Massnahmen, die nach Rücksprache mit den betroffenen Branchen beschlossen wurden, bleiben bis am 22. November in Kraft, wie es am Montag aus dem Staatsrat hiess. Sie gelten auch für Kinos, Konzertsäle und Theater. Man arbeite an einer finanziellen Abfederung für die Betroffenen, hiess es weiter. Entscheidungen dazu sollen im Laufe der Woche folgen.