Die Polizei Neuenburg befreite rund 500 Vögel, die in Val-de-Ruz unter nicht konformen Bedingungen in Käfigen gehalten wurden.

In einem Video ist der Moment zu sehen, in dem die Vögel in die Natur freigelassen werden.

Die Neuenburger Polizei hat in Val-de-Ruz über 500 Vögel freigelassen, die am Montag im Rahmen einer Durchsuchung in verschiedenen Ställen und Räumlichkeiten entdeckt worden waren. Die Vögel, darunter etwa 200 einheimische Grünfinken, Erlenzeisige, Hänflinge und Dompfaffen, wurden unter nicht konformen Bedingungen in Käfigen gehalten und sollten in der Schweiz und im Ausland weiterverkauft werden.