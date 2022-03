«200 Franken sind genug!» : Neuer Angriff auf die SRG – Initiative will Gebühr auf 200 Franken senken

Die SVP fordert weniger Geld für die SRG. Ein Komitee aus Bürgerlichen legt eine Initiative vor, welche der SRG an den Kragen will. Die Gebühren pro Haushalt sollen halbiert werden.

Nationalrat Thomas Matter (SVP) sagt: «Es ist kein Geheimnis: Die geräteunabhängige Zwangsgebühr von Privathaushalten und Unternehmen zugunsten der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) bildet die Wirklichkeit des Medienkonsums in unserem Land schon lange nicht mehr ab. Um diesen Missstand zu beheben, ergreifen wir unsere Volksinitiative.»

Unvermeidbare Zentralisierung als Konsequenz

Das Komitee setzt sich aus SVP, Jungfreisinnigen und dem Schweizerischen Gewerbeverband zusammen und legte in Bern die Initiative «200 Franken sind genug!» vor. Die Verteilung der Gebühren auf Radio und TV soll künftig gleich blieben.

Initiative bedrohe Verständnis der Sprachregionen

«Die SRG wäre mit einem so stark reduzierten Budget in ihrer heutigen, dezentralen Struktur nicht mehr finanzierbar. Die Folge wäre eine weitgehende Zentralisierung an wahrscheinlich nur noch einem Produktionsstandort – dies zum Leidwesen insbesondere der regionalen Berichterstattung, der sprachlichen Minderheiten und der Randregionen unseres Landes», heisst es vonseiten der SRG.