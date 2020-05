Aktualisiert 18.05.2020 09:40

Nächster Corona-Hotspot?

Neuer Ansteckungs-Rekord verunsichert Brasilien

Im schönheitsbewussten Brasilien sollen Schönheitssalons und Fitnessstudios in die Liste der essenziellen wirtschaftlichen Aktivitäten aufgenommen werden. So will es der Präsident. Derweil meldet das Land neue Rekordzahlen bei den Neuinfektionen.

von gux

1 / 10 Präsident Jair Bolsonaro bezeichnet die Covid-19-Erkrankung gerne als «kleine Grippe». Doch mittlerweile droht das Land zum neuen Corona-Hotspot zu werden. REUTERS Der brasilianische Präsident geht kaum mit guten Beispiel voran, wenn es um Schutzmassnahmen geht. REUTERS Die Zahl der Ansteckungen stieg auf 241’080, die Zahl der Toten auf über 16’000 an. Allerdings hatte Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta schon Mitte März eingeräumt, dass den offiziellen Zahlen nicht zu trauen sei. REUTERS

Darum gehts Aus Brasilien wird eine Rekordzahl an Neuinfektionen gemeldet. Die Ansteckungen stiegen auf 241’080 Fälle.

Die Zahl der Toten stieg auf mehr als 16’000 an. Das Land droht zum neue Corona-Hotspot zu werden.

Dennoch drängt der rechtspopulistische Präsident Bolsonaro auf eine Öffnung der Wirtschaft.

Ihm stellen sich Gouverneure und selbst Regierungsmitglieder entgegen.

Aus Brasilien meldet das Gesundheitsamt eine Rekordzahl an Neuinfektionen. So steig die Zahl der festgestellten Ansteckungen auf 241’080. Die Zahl der Toten beträgt über 16’000. Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmassen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien. Gleichzeitig haben immer mehr Spitäler keine freien Intensivbetten mehr, provisorische Kliniken müssen öffnen, und auf Friedhöfen werden Leichen in Massengräbern begraben.

«Jeder macht einfach irgendwas»

Und doch drängt der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro, der durch ein Verfahren wegen politischer Einflussnahme auf die Bundespolizei geschwächt ist, auf eine rasche Rückkehr zur Normalität. Im schönheitsbewussten Brasilien sollen Schönheitssalons und Fitnessstudios in die Liste der als essenziell eingestuften wirtschaftlichen Aktivitäten aufgenommen werden, so will es Bolsonaro. Doch damit stösst er auf den Widerstand von Bürgermeistern und Gouverneuren, von denen einige einen Lockdown beschlossen haben.

«Brasilien hat überhaupt kein Konzept, jeder macht einfach irgendwas», sagt Domingos Alves, Sprecher der Initiative «Covid-19 Brasil» der Deutschen Welle (DW). Der Dozent an der Medizinischen Fakultät Riberão Preto der Universität von São Paulo hat mit seiner Forschergruppe errechnet, dass es in Brasilien mindestens 16-mal so viele Infektionen geben dürfte, als die offiziellen Statistiken ausweisen. Am 9. Mai wären es demnach 2,1 Millionen gewesen – mehr als in den USA also.

20 Prozent mehr Tote zu Hause

Dass die offiziellen Zahlen niedriger als die tatsächlichen sind, hatte Mitte April schon Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta eingeräumt. Kurz darauf wurde er entlassen. «Die offiziellen Daten betrachten praktisch nur Patienten, die in die Spitäler kommen», erklärt Medizinwissenschaftler Alves. «Seriöse Aufzeichnungen über die Epidemie gibt es also nicht.» Tatsächlich sterben viele Erkrankte zu Hause, da sie die überfüllen Spitäler erst gar nicht aufsuchen. So stieg die Zahl der Menschen, die zu Hause sterben, seit Mitte März brasilienweit um 20 Prozent.

Bolsonaro, der die Covid-19-Krankheit lange mit einer «kleinen Grippe» verglichen hat, trägt nun immerhin einen Mundschutz. Gleichzeitig wiederholt er bei jeder Gelegenheit, dass die Folgen eines Shutdown weit dramatischer seien als das Virus selbst. Demgegenüber stehen viele Bürgermeister und Gouverneure, die die Bevölkerung auffordern, sich an die empfohlenen Ausgangsbeschränkungen zu halten.

«Kämpfen gegen das Coronavirus und das Bolsonaro-Virus»

Die Widersprüche in der Politik vertiefen die Verunsicherung in der Bevölkerung. «Wir haben seit zwei Monaten eine Ausgangsbeschränkung, und die Menschen fangen an zu zweifeln», erklärt Wissenschaftler Alves. «Inzwischen halten sich weniger als 50 Prozent der Brasilianer daran.»

Einer der lautstärksten Kritiker Bolsonaros ist der Gouverneur von São Paulo, Brasiliens grösstem und reichstem Bundesstaat. Vor zwei Jahren hatte João Doria den Präsidenten zwar noch im Wahlkampf unterstützt, heute aber sagt er der BBC: «Es ist schon erstaunlich, dass wir zwei Viren bekämpfen müssen: das Coronavirus und das Bolsonaro-Virus. Dies ist kein Moment für Politik, dies ist ein Moment, um Menschen zu schützen.»

Der nächste grosse Virus-Hotspot?

Auch Brasiliens früherer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva macht gegen Bolsonaro mobil und fordert dessen Absetzung. Der Präsident treibe das Land mit seinen Aufrufen, die Wirtschaft zu öffnen, ins Chaos, so Lula. Er fügte an: «Ich bin katholisch, daher bete ich für die Brasilianer, damit sie dem Genozid entkommen, den Bolsonaro auslöst.»