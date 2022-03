Im Kampf gegen Littering : Neuer Cola-Deckel im Test – «Es ist eine gute Idee, wenn man nicht doof ist»

Um gegen Littering vorzugehen, bringt Coca-Cola die neuen Flaschen mit einem Verschluss auf den Markt, den man nicht entfernen kann. 20 Minuten hat den umweltfreundlichen Verschluss mit der Community getestet.

Das Fazit von unserem Strassentest: Die Idee ist zwar gut, aber die Umsetzung ist noch nicht optimal. Der 25-jährige Student Tuleyb Cindemir meint: «Eigentlich finde ich es eine gute Idee, aber in der Praxis und in der Umsetzung ist es schwierig. Es bleibt nicht wirklich dran hängen. Deshalb finde ich, es ist nicht so gut konstruiert worden.» Der Deckel wird auch beim Trinken von einigen Befragten als ziemlich störend beschrieben.