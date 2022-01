Schweizer Entwicklung – Neuer Corona-Test soll genauer sein und auch die Antikörper messen

Das Paul-Scherrer-Institut hat in Zusammenarbeit mit der Universität Basel nach eigenen Angaben einen in der Anwendung einfacheren und zuverlässigeren Corona-Test entwickelt. Dieser misst nicht wie die bisherigen Antigen-Tests direkt Bestandteile des Virus, sondern die Antikörper, die das Immunsystem als Reaktion auf die Infektion produziert.

Weniger falsche Resultate erwartet

Soll später auch mit Speichel anwendbar sein

Im Übrigen soll der Test noch einfacher in der Durchführung werden. Die Forschenden arbeiteten daran, dass er genauso gut mit Speichel statt Blut durchführbar sei und dass statt des Mikroskops eine Handykamera das Auslesen der Signale übernehmen könne. Moderne Geräte seien dazu inzwischen in der Lage. Aktuell dauert ein solcher Test laut dem PSI zwischen zehn und 30 Minuten. Er liesse sich aber auch in zwei Minuten durchführen, schreiben die Forschenden in einer Mitteilung.