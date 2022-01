Möglicher Interessenskonflikt – Neuer CS-Präsident schuldet Konkurrent UBS Millionen

Kredit über 9 Millionen Franken

Doch genau seine Arbeit für die Bank in der Vergangenheit könnte für Lehmann nun zum Problem werden. Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, hat der Ökonom während den zehn Jahren, in denen er für die UBS arbeitete, ein beachtliches Aktienpaket aufgebaut, ausserdem hat er noch ausstehende Bonusanteile. Des Weiteren hat Lehmann 2019 bei seinem damaligen Arbeitgeber einen Kredit über 9,14 Millionen Franken aufgenommen. Ob diese Summe in der Zwischenzeit bereits wieder zurückgezahlt wurde, ist unklar.