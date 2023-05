Schweiz: Neuer Diebstahl-Rekord – besonders beliebt sind Fleisch und Elektronik

1 / 4 Die Schweiz verbucht einen neuen Diebstahl-Rekord. 20 Minuten Die Kriminalstatistik 2022 verbucht rund 20 Prozent mehr Ladendiebstähle als noch im Vorjahr. 20min/Matthias Spicher Besonders bei Self-Checkout-Kassen wird gerne geschummelt. 20min/Sandro Spaeth

Darum gehts Neuer Rekord in der Schweizer Kriminalstatistik 2022 bei Ladendiebstählen.

Schweizerinnen und Schweizer stehlen rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr – was Detailhändler teilweise auf die Inflation zurückführen.

Besonders beliebt bei Dieben sind Fleisch und Elektronik.

Die Kriminalstatistik 2022 verbucht rund 19’781 Ladendiebstähle – rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem ein neuer Höchststand seit 2009. Diebstahl wird in der Schweiz aber erst ab einem Warenwert von 300 Franken zum Offizialdelikt. Die Kriminalstatistik ist deshalb nur ein Indiz dessen, was tatsächlich jedes Jahr geklaut wird.

So dürften den Detailhändlern jährlich Hunderte von Millionen Franken durch die Lappen gehen. Wie der «SonntagsBlick» schreibt, entgehen allein der Migros rund 300 Millionen Franken pro Jahr.

In den USA und Grossbritannien hat die Inflation das Problem verschärft. Die Zahl der erwischten Langfinger ist deutlich in die Höhe geschnallt. Auch in der Schweiz habe der Discounter Lidl in letzter Zeit einen leichten Anstieg an Diebstählen festgestellt. Detailhändler sollen deswegen seit ein paar Monaten die Budgets für Sicherheitsmassnahmen erhöhen.

Fleisch und Elektronik werden besonders oft gestohlen

Das zeigt ein Foto von Twitter-Nutzerin Tam Herrington. Privat

Letztes Jahr schaffte es der Discounter Aldi in England in die Schlagzeilen, weil er Käse im Wert von umgerechnet etwa fünf Franken in Sicherheitsetiketten legte, die sich nicht von Hand entfernen lassen.

Und auch heute zählt gemäss einem Bericht des Centre for Retail Research Käse als Diebesgut der Wahl. In der Schweiz sind Fleisch und Elektronik am beliebtesten. Lidl soll deshalb sogar günstigere Produkte wie Lammnierstücke für 10 Franken elektronisch absichern, so «SonntagsBlick».

Geklaut werde vor allem an Self-Checkout-Kassen, weil dort die Hemmschwelle sinke. Bei einer Kontrolle könne man Artikel ja immer als «vergessen» deklarieren. Auch einer der Gründe, weshalb Kunden und Kundinnen seit letztem Jahr bei rund fünf Prozent aller Migros-Filialen der Zürcher Genossenschaft nur noch den Laden verlassen dürfen, nachdem sie den QR-Code ihres Kassenbons an der Schranke eingelesen haben. Erst dann öffnen sich die Schranken.

In anderen Supermarktketten, wie etwa Lidl sind Schranken nach dem Scanning-Bereich gängige Praxis. Eigentlich wurden diese mit der Einführung der Selbstbedienungskassen eingebaut.

Ob die Kontrollen nach dem Self-Scan- und Checkout-Bezahlungsbereich die Anzahl Diebstähle reduzieren können, ist fraglich. Gemäss einer Studie aus dem Jahr 2018 steigt die Zahl der Diebstähle, je mehr Selbstbedienungskassen in einem Laden stehen.

