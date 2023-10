Neuer Discounter in der Schweiz sorgt für Diskussion

Der niederländische Billigladen Action will in der Schweiz eine Filiale eröffnen. Während viele 20-Minuten-User voller Vorfreude sind, sehen andere dies kritisch.

Kundenreaktionen : «Gut, so kommen die Preise in der Schweiz mal runter»

1 / 5 Die niederländische Discounterkette Action existiert seit 30 Jahren und verfügt mittlerweile über 2350 Läden in elf Ländern in Europa. Action Nun will die Kette auch in der Schweiz Fuss fassen und gründet dafür eine Schweizer Tochterfirma mit Sitz in Basel. Action Viele User der 20-Minuten-Community kennen den Discounter bereits aus dem Ausland und sind begeistert von den tiefen Preisen, etwa für Büromaterial. Action

Darum gehts: Die niederländische Non-Food-Kette Action will in Basel eine neue Filiale eröffnen.

Viele aus der 20-Minuten-Community freuen sich auf die günstigen Produkte und hoffen, dass die Konkurrenz den Markt belebt.

Andere User wiederum kritisieren das Konsumgebaren und glauben nicht, dass die Preise gleich tief wie im Ausland sein werden.

Bereits in Deutschland eröffnete die niederländische Billigkette Action dieses Jahr 50 Filialen und ist in elf Ländern in Europa vertreten. Nun will der Non-Food-Markt auch die Schweiz erobern und gründet dafür eine Schweizer Tochterfirma mit Sitz in Basel. Dies sorgt in der 20-Minuten-Kommentarspalte für eine rege Diskussion.

Denn für viele der 20-Minuten-Leser ist Action kein Unbekannter. So schreibt etwa Grendel: «Wir wohnen an der Grenze zu Frankreich und dort gibt es neuerdings einen Action. Der Laden ist der absolute Hammer und in Sachen Preis-Leistung nicht zu überbieten.» Und auch MissCare erzählt von ihrer Einkaufserfahrung: «Gerade was den Kreativbereich angeht, kann man da enorm sparen.»

Einige der Leser hoffen zudem bereits, dass es nicht nur bei einem Action-Shop bleiben wird. So schreibt swiss8: «Bitte eine Filiale in Zürich.» Und auch Hippie4ever wünscht sich: «Super, hoffentlich gibt es in jeder Region Läden von Action!»

Andere User hingegen sind nicht von der niederländischen Billigkette überzeugt. So erzählt etwa Coronado: «Ich war letzte Woche bei Action in Deutschland. Weder Konzept, Angebot noch Klientel haben mir zugesagt.» Und Connor fügt an: «Solche Artikel kann ich auch direkt bei Wish, Alibaba etc. bestellen. Dafür brauche ich keinen Zwischenhändler.»

«Ich setze auf Qualität und diese ist nie billig.»

Gleichzeitig wurde von der Community auch der allgemeine Konsum von Billigprodukten kritisiert, so schreibt etwa SwissChrizz: «Wenn etwas (zu) billig ist, bezahlt jemand anders die Differenz.» Auch Miller100 schreibt, dass dieses Geschäft nichts für ihn sei: «Ich setze auf Qualität und diese ist nie billig.»

Einige User befürchten zudem einen Kaufrausch aufgrund billiger Preise. So schreibt Der_Pragmatist: «Kundenmagnet für Leute mit einem Konsumgebaren, wie wir bereits schon zu viele davon haben.» Jedoch entgegnet ihm Märchenprinzessin: «Es gibt Leute, die sich einen Einkauf bei Migros und Coop kaum mehr leisten können, trotz Einkommen.» Ähnlich sieht es auch öbi111: «Ich finde das ebenfalls gut, dass wieder einer alles aufmischt, bei uns in der Schweiz ist alles überteuert.»

«Zu welchen Preisen?»

Die steigenden Kosten sind ebenso ein oft genanntes Argument der User, warum sie sich auf die Billig-Kette Action freuen. User Laufstyle schreibt: «Ich hoffe, sie haben auch Markenartikel im Sortiment. Das ist eine grossartige Idee für den Mittelstand. Wir müssen jeden Rappen zweimal kehren.»

Gleichzeitig fragen sich aber User wie Sale1 auch «zu welchen Preisen» die Billigkette hierzulande ihre Ware auf den Markt bringen wird. Ob es bei ähnlichen Kosten bleiben wird, bezweifeln einige der 20-Minuten-Community. So schreibt User Ungefragt: «Auch diese Kette wird mit Schweizer Kosten konfrontiert. Dann sieht die Rechnung wohl etwas anders aus.» Gleicher Meinung ist auch Gerneohnesorgen: «Es werden angepasste Schweizer Preise sein. Trotzdem bedient diese Kette ein wichtiges Kundensegment, nämlich vor allem die neun Prozent armen Menschen in unserem Land.»

Viele User erhoffen sich, dass die neue Konkurrenz am Billigmarkt den Schweizer Markt beleben wird. So merkt Knickebocker an: «Sollen sie es versuchen. Wir haben freie Marktwirtschaft. Wenn es nicht klappt, werden sie wieder gehen.» BratwurstmitBautznerSenf ist sich hingegen sicher: «Aldi, Lidl und Otto’s müssen zittern.» Und auch gebi five hofft: «Gut so, vielleicht kommt dann die Schweiz mal runter mit ihren Preisen.»

User Venty wünscht sich gar, dass Action niederländische Sachen verkauft: «Bitterballen, Frikandel und natürlich Vla in allen Variationen. Das wäre für mich ein Grund, diesen Laden zu besuchen.» Doch wie das Produktsortiment genau aussehen wird, steht noch in den Sternen. Wie Vloria_victoria schreibt: «Bei Action ist zu beachten: Es gibt kein Vollsortiment. Es wechselt ständig.»